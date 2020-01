Home Perspektiven Die lebensreife Zeitreise.

Mittelalter, Marionetten und Musik –

ein Figurentheater des Lebens.

Ist in Österreich von Marionetten die Rede, von Puppentheatern und Figurenspielen, denken viele zuallererst an Kasperl und Co – an Figurentheater für Kinder also. Doch auch Erwachsene können sich verzaubern lassen: Barbara Kriegl und Scott Wallace entführen als „Fidlfadn“ mit ihren Marionettenkonzerten für Erwachsene in eine Welt der mittelalterlichen Klänge und Geschichten. In ihrem aktuellen Stück „Lebensreif“ geht das Künstlerpaar dem Werden und Vergehen unseres Seins nach – u.a. inspiriert von Hildegard von Bingens Worten:

„Die Ewigkeit gleicht einem Rad, das weder Anfang noch Ende hat“.

Die deutsche Äbtissin und Benediktinerin hat vielseitig gewirkt, als Naturforscherin, Medizinerin, Mystikerin, Kirchenpolitikerin, Dichterin – und Komponistin. Mit 77 Liedern und einem Drama hat Hildegard von Bingen den größten Korpus frühmittelalterlicher Musik hinterlassen, der einer bekannten Person zuzuschreiben ist. Der Musiker, Komponist und Instrumentenbauer Scott Wallace hat sich mit ihren Liedern auseinandergesetzt – und einige Musikstücke in das Marionettenkonzert eingebaut. Seine Instrumente – vom Harfenpsalterium bis zur Drehleier – hat er selbst gebaut. Auch die Marionetten sind selbst gebaut und geschnitzt – von Barbara Kriegl. Die Puppenspielerin erweckt die Figuren auf der Bühne zum Leben.

Eine zauberhafte Zeitreise, gestaltet von Gerlinde Petrić-Wallner.

PROGRAMMVORSCHAU:

Marionettenkonzert „Lebensreif“:

Sonntag, 9. Februar und Montag, 10. Februar,

Beginn: 19.00 Uhr

Marionettenkonzert „Die Wachtelmäre – die Taterman von St. Stephan“:

Freitag, 6. März und Samstag, 7. März,

Beginn: 19.00 Uhr

Reservierung unter: fidlfadn@aon.at oder 48 171 08

Ort: Instrumentenwerkstatt Fiddlesticks

Nauseagasse 16/1

1160 Wien