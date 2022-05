Home Rubato Mariss Jansons – The Edition.

Mariss Jansons ist ein Musiker der fehlt. Geborben 1943 in Riga starb der international erfolgreiche wie geliebte Dirigent 2019 in St. Petersburg im Kreise seiner Familie. In der Süddeutschen Zeitung war zu lesen: „Die Welt mit Klang umarmen: Der aufrichtigste, integerste, empathischste Dirigent der Welt ist tot. BR Klassik hat eine 70 CD und DVD umfassende Hommage Mariss Jansons – The Edition aufgelegt. Aufnahmen mit dem Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Musikchefin Ursula Magnes beginnt die Rubato-Woche mit einer Auswahl, die auf das Aktuelle reflektiert.

