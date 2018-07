Home Operette in Mörbisch Wie tickt die Mariza?

Am Donnerstag 12. Juli feiert die erste Produktion des neuen Künstlerischen Direktors Peter Edelmann Premiere bei den Seefestspielen in Mörbisch: Die „Gräfin Mariza“ von Emmerich Kálmán in einer Inszenierung des Mörbisch-Routiniers Karl Absenger und mit einer riesigen Geige von Manfred Waba auf der Seebühne im Neusiedlersee. Ursula Magnes war bei der Eröffnung der neuen Serafin Wunder.Bar und hat bei der Gelegenheit Joli Koci, Gräfin Mariza, Christoph Filler, Baron Kolomán Zsupán, und Alexander Geller, Graf Tassilo, zum Gespräch gebeten.