Home Perspektiven Achtung Bibel Markus Tiwald im Bibel-Talk.

Was ihn an Jesus fasziniert, ist sein Gottvertrauen, die „unverschämte Freiheit der Kinder Gottes“, sagte der Bibelwissenschaftler Markus Tiwald im radio klassik-Bibel-Talk Ende September in der Wiener Deutschordenskirche. „Jesus zeigt, dass ein einzelner Mensch die Welt ändern kann. Dieser Mut ist in unserer Kirche ein bisschen verloren gegangen“, so Markus Tiwald. radio klassik bringt den Mitschnitt eines Abends im Rahmen des „Bibel-Pfads“ in der Wiener Innenstadt.

Mittwoch, 24. November 2021, 17.30-17.55 Uhr.

Eine „Achtung Bibel!“ -Sendung von Stefanie Jeller.