Martha Oberndorfer hat eine Leidenschaft für Börse und Kapitalmarkt.

Als in den USA die Investmentbank Lehman Brothers 2018 Pleite ging und die Finanzkrise begann, kam ihr großer Tag. Damals war Martha Oberndorfer seit kurzem Chefin der Bundesfinanzierungsagentur (ÖIAG), sozusagen die Schuldenmanagerin der Republik Österreich. Es sei ihr klar gewesen, dass auch in Europa der Markt zusammenbrechen werde. Um 6 Uhr Früh war sie im Büro, erinnert sie sich. Sie habe alle Positionen überprüft, dem Aufsichtsratspräsidenten ihre Strategie skizziert und klargemacht, dass es um Schnelligkeit gehe.

“Dann ist etwas Wichtiges passiert”, erzählt sie. Der Aufsichtsratspräsident habe ihr sein volles Vertrauen ausgesprochen. Das habe sie und ihr Team unglaublich motiviert. Vor Marktzusammenbruch konnten sie alles unter Dach und Fach bringen, sodass die Republik keinen Schaden erlitten habe. „Als am nächsten Tag die Journalisten fragten, wie wir denn mit Lehman umgehen werden, war bereits aller erledigt“, so Martha Oberdorfer. Die Frage, ob sie als Frau die richtige Besetzung der Stelle war, hatte sich damit auch erledigt.

Heute ist Martha Oberdorfer für die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA tätig.

Foto: Severin Dostal