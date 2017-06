Home Uncategorized Martin Essl

Zu Gast bei Anton Gatnar am Stephansplatz 4 ist diesmal Martin Essl. Nach Ende seiner Baumax Tätigkeit hat er „Zero Project“ ins Leben gerufen, eine Stiftung mit dem Ziel, durch wissenschaftliche, technische und organisatorische Entwicklungen zu zeigen, „daß auch Menschen mit Beeinträchtigungen wertvoll sind und ihre Rolle in der Gesellschaft haben“. Besonders geht es ihn um die Integration von Behinderten in Unternehmen und auch Schulen, um ihnen die Möglichkeit zu geben selbständig leben zu können.