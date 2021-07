Diese Woche heißt es, Vorhang auf für: Martina Fürst. Sie leitet die Großtischlerei Fürst Möbel in Golling an der Erlauf.

Aus einer Unternehmerfamilie in Rohrendorf bei Krems stammt Martina Fürst. Nach ihrem Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien und beruflicher Auslandserfahrung verschlug es sie privat wie beruflich in die Tischlerei-Branche: zur Fürst Möbel GmbH.

Ob große berufliche Entwicklungen wie die Verdoppelung der Produktionsfläche, oder private Umbrüche – Martina Fürst schätzt sich glücklich, den unerschütterlichen Optimismus ihres Vaters geerbt zu haben: „Es ist wichtig, sich Dinge zuzutrauen, an sich selbst zu glauben und darauf zu vertrauen, dass man sein Team begeistern und gemeinsam die Herausforderungen des Lebens meistern kann.“

