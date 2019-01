Home Rubato Martina Janková.

Im Theater an der Wien verkörpert sie derzeit gleich fünf Rollen in Henry Purcells King Arthur: Martina Janková leiht Philidel, Schäferin, Cupido, Sirene und Venus ihre wunderschöne Stimme und ihre Ausdruckskraft. Die Schweizer Sopranistin mit tschechischen Wurzeln gehörte 14 Jahre dem Ensemble des Opernhauses Zürich an und zählt heute zu den gefragtesten Mozart- und Barock-Interpretinnen ihrer Generation. Live zu Gast im Studio spricht die Sängerin mit Marion Eigl über die Produktion, die mit Phantasie und Esprit zu begeistern weiß, ihre musikalische Prägung und wichtige Lehrmeister.

King Arthur © Herwig Prammer

Martina Janková (Cupido), Sigrid Maria Schnückel (Matilda), Oliver Stokowski (Osmond), Meike Droste (Emmeline), Quentin Retzl (Arthur junior)