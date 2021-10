Als Martina Mader erstmals eine Führungsposition angeboten wurde, war ihre Tochter zwei Jahre alt. „Das schlechte Gewissen war Begleiter in den ersten Jahren, weil das Rollenverständnis noch immer sehr klassisch ist und damals noch mehr war. Das war nicht immer einfach.“ Heute ist sie froh, diese „Weichenstellung“ nicht versäumt zu haben. „Es war die richtige Entscheidung, weil es viele Möglichkeiten eröffnet hat.“

Seit Anfang des Jahres ist Martina Mader Leiterin der Personalentwicklung der Österreichischen Post und damit für rund 20.000 Menschen zuständig. Davor war sie HR-Chefin bei der Verkehrsbüro AG, der Ottakringer Getränke AG und in der Raiffeisen Gruppe.

In ihrem Berufsleben folgt sie einem einfachen Grundsatz: Tue das, was dir wirklich Spaß und Freude macht. „Ich glaube, das ist ein Erfolgsrezept, auch was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie betrifft.“

