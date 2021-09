Diese Woche heißt es, Vorhang auf für Martina Salomon, Chefredakteurin des Kurier.

Seit dem Germanistik und Publizistik Studium, das sie als Doktor der Philosophie abschloss, ist sie leidenschaftliche Journalistin. Der philosophische Zugang hat ihr Arbeiten dabei sehr geprägt. „Ich spiele gerne mit meinem Namen und habe nicht zuletzt in meiner langjährigen Kolumne ‚Salomonisch – Das innenpolitische Wort zum Sonntag‘ versucht, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Wenn alle Journalisten in eine Richtung rennen, gehe ich in die andere. Aber ohne dabei zur Geisterfahrerin zu werden.“

Kraft und Motivation bekommt sie von ihrer Familie und dem Kochen, ihre zweite Leidenschaft. „Ich liebe es, dass mein Herd und mein Tisch, Zentrum von interessanten Gesprächen ist.“ Ihr Motto: lache, liebe, lerne!

Auch wenn sie für vieles hart arbeiten musste und Familie, der große Freundeskreis und Karriere nicht immer leicht unter einen Hut zu bekommen sind, kann sie doch von sich sagen: „Ich hatte ein super Leben bisher.“ Was sie jungen Frauen gerne weitergeben möchte: „Trau dir was zu!“ Oder, mit den Worten ihrer Söhne: „Du schaffst das schon!“

50 starke Frauen vor den Vorhang – auf radio klassik Stephansdom. Eine Sendereihe powered by Club alpha.