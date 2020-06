Un ballo in maschera von Giuseppe Verdi beschreibt die Ermordung des schwedischen Königs Gustav III auf einem Opernball.

In der 222. Sendung Per Opera ad Astra steht Giuseppe Verdis Maskenball auf dem Programm. Richard Schmitz hat in seiner „Opernstube“ per Homeoffice die Sendung über Liebe, Intrige und Königsmord gestaltet. Fast alle großen Darsteller der Vergangenheit kommen zu Gehör. Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Carlo Bergonzi, José Carreras, Giuseppe di Stefano und Piotr Beczala als Gustav. Tito Gobbi, Robert Merrill, Renato Bruson, Piero Cappuccilli, Ettore Bastianini und Dmitri Hvorostovsky als René Anckarström. Leonie Rysanek, Gabriele Lechner, Birgit Nilsson, Martina Aroyo, Krassimira Stoyanova und Maria Callas als Amelia. Sumi Jo, Sona Ghazarian, Anneliese Rothenberger, Kathleen Battle und Hila Fahima als Oscar sowie Regina Resnik und Jean Madeira als Ulrica. Ein Panorama der italienischen Gesangskunst. Und eine schöne Gelegenheit trotz nicht möglicher Staatsopernpremiere, die am 15. Juni hätte stattfinden sollen, in Verdis faszinierende musikdramatische Kunst via Radio einzutauchen.

(c) Wiener Staatsoper, Michael Pöhn