matters of the heart.

Interpreten: Sarah Brady, Stephen Delaney

Label: Prospero

EAN: 0630835523919

„Matters of the heart“, Herzensangelegenheiten – ist der Titel der aktuellen CD der Sopranistin Sarah Brady, die sie gemeinsam mit dem Pianisten Stephen Delaney aufgenommen hat. Darauf zu hören: Lieder und Klavierwerke von Robert Schumann und Richard Strauss.

Sarah Brady ist Ensemblemitglied an der Staatsoper Hannover und tritt dort regelmäßig als Gretel, Fiordiligi oder Governess in Turn of the Screw in Erscheinung. Erste Karrierehöhepunkte hat die irische Sopranistin jedoch am Theater Basel gefeiert und in Basel war es auch, wo sie ihre Zusammenarbeit mit dem Pianisten Stephen Delaney begonnen hat. Die Idee für das aktuelle Album reifte, wie in den vergangenen Monaten schon öfter angesprochen, während des ersten coronabedingten Lockdowns. Vorschläge für zukünftige Konzerte sollten zusammengestellt werden. Für Sarah Brady war klar, Frauenliebe und-leben von Robert Schumann muss es sein. Doch was dazunehmen? Beim Thema Erweiterung des Emotionalen in Schumanns Zyklus sind sie schnell bei Richard Strauss gelandet und schließlich entstand die Idee, den Schumann’schen Zyklus aufzumachen und mit Liedern von Strauss zu ergänzen und auch mit einzelnen Klavierwerken der beiden Komponisten als Intermezzi zu füllen.

Sarah Bradys Stimme eignet sich wunderbar für das hier aufgenommene Repertoire. Sie verleiht den Strauss Liedern genug Substanz und Energie, bietet jedoch auch die nötige Leichtigkeit für Schumanns Op. 42. Absolut textverständlich erzählt uns Sarah Brady die Geschichte der jungen Verliebten, die ihr Glück über Liebe und Ehe gar nicht fassen kann, das jedoch mit dem Tod des Verehrten im Drama endet. Entsprach es noch dem Frauenbild des 19. Jahrhunderts, dass mit dem Tod des Ehemannes für die Witwe auch das Verschwinden aus der Gesellschaft einherging, wird in dieser Aufnahme mit Richard Strauss „Morgen“ in eine andere Zukunft geblickt – „Und morgen wird die Sonne wieder scheinen“. Stephen Delaney ist ihr dabei ein aktiver Mitstreiter, der in Sachen Dynamik und Agogik mal in den Vordergrund tritt, nur um im nächsten Moment wieder die dienende Begleiterrolle einzunehmen. (mg)