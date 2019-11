Home Lebenswege Als die Mauer fiel.

40 Jahre existierte die Deutsche Demokratische Republik. Prägend war die Berliner Mauer, die den West- und Ostteil der Stadt trennte. Aber auch in den anderen Grenzabschnitten gab es einen Zaun, lange auch mit installierten Selbstschußapparat. Die Bürgerinnen und Bürger der DDR kannten keine Reisefreiheit, wurden bespitzelt und es herrschte Mangelwirtschaft. Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer, das besiegelte das beginnende Ende der DDR. Wie es Katholiken zur Zeit der DDR ging und welche Erinnerungen an diese Zeit geblieben sind, geht Stefan Hauser in der Sendung nach. Zu Wort kommen: Thomas Wisotzki, damals in Rostock lebend, heute Jugendseelsorger im Südvikariat der Erzdiözese Wien, Christine Mitter, sie stammt aus der Oberlausitz und arbeitet nun im „Dialogbüro für Ausgetretene“ der Erzdiözese Wien und Christian Herrlich, aus Schleid in der Rhön, er arbeitet in der Verwaltung des Stephansdoms in der Dompfarre St. Stephan.