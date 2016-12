Home Klaviermusik am Abend Maurizio Pollini – Teil 1.

Obwohl sich Maurizio Pollini auch um Werke abseits des herkömmlichen Standardrepertoires verdient gemacht hat, darunter Musik von Schönberg, Bartók, Strawinsky und Nono, will sein begeistertes Publikum vor allem eines von ihm hören: Chopin. Seit er in den 1960er Jahren mit seinen Chopin-Interpretationen Furore gemacht hat, wird er geradezu als Synonym für den polnisch-französischen Komponisten angesehen. Doch auch abseits der Klavierliteratur hinterlässt der aus Mailand stammende Pianist seine Spuren. So ist es Pollini zu verdanken, dass die lange vernachlässigte Schubert-Oper „Fierrabras“ heute wieder öfter zu hören ist. Er soll in einem Hauskonzert Claudio Abbado solange die hitverdächtigsten Melodien aus der Orchesterpartitur vorgespielt haben, bis dieser Feuer und Flamme war und dieses Werk bei den Festwochen 1988 aufführte – immerhin Auslöser für eine Art Schubert-Renaissance im Opernbereich.

Wir feiern den 75. Geburtstag des italienischen Klavieraristokraten mit einem einwöchigen Schwerpunkt in der Sendung „Am Nachmittag“ sowie zwei „Klaviermusik“-Abenden. Letztere stehen ganz im Zeichen von Pollinis romantischer Seite mit Musik von Robert Schumann, dem späten Ludwig van Beethoven und natürlich: Frédéric Chopin.