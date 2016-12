1951 gab er als Neunjähriger sein Debüt, am 5. Jänner 2017 wird er 75: wir gratulieren dem aus Mailand stammenden Pianisten und Dirigenten Maurizio Pollini mit einem Schwerpunkt in der ersten Jännerwoche. Am Programm stehen Werke von Beethoven, Brahms, Schumann, Chopin, Prokofjew und Bartók, musikalische Begleitung erhält Pollini u.a. von den Berliner Philharmonikern unter Claudio Abbado und der Staatskapelle Dresden unter Christian Thielemann.

