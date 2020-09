Home Schwerpunkt Max, der Bruch-Pilot.

Das mag etwas ironisch klingen. Ist aber nicht weit hergeholt. Sein berühmtestes Werk, das Violinkonzert Nr. 1 g-Moll op. 26, uraufgeführt 1868 in Bremen, verkaufte Max Bruch gegen ein einmaliges Abschlagshonorar an den Verleger August Cranz. Somit erhielt er keine Tantiemen für die zahlreichen Aufführungen! Der in Köln geborene Komponist stand im Schatten von Johannes Brahms. Als Nachfolger des städtischen Konservatoriums in Köln – Brahms lehnte ab – wurde ihm Hofkapellmeister Franz Wüllner vorgezogen. Die Cambridge University Musical Society verlieh ihm anlässlich des goldenen Jubiläums der Vereinigung die Doktorwürde; abermals hatte vor seiner Nase Johannes Brahms abgelehnt.

Denkmal für Max Bruch und die Kunstmäzenin Maria Zanders in der Fußgängerzone von Bergisch Gladbach.

Sein großes Vorbild war Felix Mendelssohn-Bartholdy, Franz Liszt und Richard Wagner waren nicht das seine. Ebensowenig das Werk von Richard Strauss oder Hans Pfitzner. Inspiration holte er sich aus der Volksmusik: „In der Regel ist eine gute Volksmusik mehr wert als 200 Kunstmelodien. Denn an Innigkeit, Originalität und Schönheit ist nichts dem Volkslied zu vergleichen.“ (1884). Das zeigt sich in der Schottischen Fantasie, Kol Nidrei nach Hebräischen Melodien, das irische Volkslied „The Little Red Lark“ im Konzertstück für Violine und Orchester sowie in den zwei Orchestersuiten nach russischen Volksmelodien und mit freier Benutzung schwedischer Volksmelodien.

Mit der Kantate Frithjof für Sopran, Bariton, Chor und Orchester nach einer isländischen Sage schaffte Max Bruch 1864 mit 26 Jahren den Durchbruch. Lange Zeit standen seine sieben Oratorien auf den Programmen der deutschen Chorvereine. Nicht zur Freude aller. Ein Kritiker schrieb über das Oratorium Arminius: „Bruchs Musik ist, was man von einem anständigen deutschen Komponisten, der in den 1870er Jahren schrieb und der sein Handwerk verstand, aber nicht gerade mit Fantasie beladen war, erwarten kann: dichte, solide und unerschütterliche Polyphonie, in der gesunde deutsche Chöre den ganzen Abend lang mit viel Schweiß lautstark röhren können.“

Am 2. Oktober 2020 jährt sich sein Todestag zum 100. mal.

28. September bis 4. Oktober: Vermehrt Musik von Max Bruch im Programm.

Sonntag, 4. Oktober 2020, 19 Uhr Musica Sacra Moses [mehr]