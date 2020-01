Home Lebenswege Max Müller.

Max Müller war 35 Jahre alt, als er die Rolle des Michi Mohr angeboten bekam. In der Sendung erzählt er vor allem von seinem Leben davor: von seiner Kindheit in Klagenfurt über seine Studienzeit in Wien bis zu den vielen Rollen, die er spielte bevor er Serienpolizist wurde. Für viele überraschend: Er spielte lange Zeit sehr ernste Rollen, war Ensemblemitglied im Theater an der Josefstadt und ist aktiver klassischer Sänger.

Gestaltung: Bernadette Spitzer