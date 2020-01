Home Rubato Maxim Vengerov.

Er gewann bereits in früher Jugend renommierte Wettbewerbe, spielt seit fast 40 Jahren weltweit als Solist, und wurde ECHO Klassik und Grammy gekrönt: der Geiger Maxim Vengerov konzertiert heute Abend im Wiener Musikverein. Ursprünglich aus der russischen Stadt Nowosibirsk, zählte der Virtuose zu Beginn seiner Karriere Mstislav Rostropowitsch zu seinen bedeutenden Einflüssen. Neben seiner weltweiten Konzerttätigkeit begann Vengerov selbst schon früh damit, sein Wissen an andere weiterzugeben; seit kurzem unterrichtet er auch in Österreich am Salzburger Mozarteum. Maxim Vengerov erzählt über sein aktuelles Programm, seine Arbeitsweise, und sein bevorstehendes Jubiläumskonzert mit prominenten Freunden: alles auf Deutsch, was von seiner intensiven Beziehung zum deutschsprachigen Raum zeugt!