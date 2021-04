Home Content Medienkompetenz in Pädagogischen Hochschulen.

inspiris Film

von links nach rechts: Caroline Grabensteiner, Iris Haschek, Golli Marboe, Sonja Gabriel, Gerhard Brandhofer.

Der Umgang mit Medien als interdisziplinär und fächerübergreifende Materie – wo, wie und wann sollte diese Kompetenz weitergegeben werden? Und wie setzen Pädagogische Hochschulen diese Notwendigkeit um? Dazu sind in Content – der Medientalk zu Gast:

Caroline Grabensteiner, Lehrgangsleiterin für Digitale Medienbildung und koordiniert die Arbeitsgruppe Audiovisuelle Medienproduktion und Data Literacy am „Zentrum für Lerntechnologie und Innovation – ZLI“. Sonja Gabriel; die Hochschulprofessorin für Mediendidaktik und Medienpädagogik unterrichtet an der „KPH“, der „Kirchlichen pädagogischen Hochschule Wien/Krems“. Gerhard Brandhofer; er ist Hochschullehrgangsleiter und Forschungskoordinator Department Medienpädagogik an der „Pädagogischen Hochschule Niederösterreich“

Mit ihnen spricht Golli Marboe heute über Medienkompetenz in, an und durch die Pädagogischen Hochschulen.

Präsentiert von „radio klassik Stephansdom“ in Kooperation mit Inspiris Film und VsUM (Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien). Eine monatliche Serie, die sich kritisch mit Medien und mit deren Umgang auseinandersetzt.