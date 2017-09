Home Aktuell Medienpreis für „Sehnsucht nach Stille“

In der Wiener Hofburg ist am Freitag, 15. September 2017, im Rahmen des 61. HNO-Medizinkongresses der diesjährige Medienpreis der Österreichischen HNO-Gesellschaft vergeben worden. Ausgezeichnet wurde dabei Stefanie Jeller, Redakteurin im Medienhaus der Erzdiözese Wien, für ihre radio klassik Stephansdom-Sendung „Sehnsucht nach Stille“.

Die Preisverleihung im Rittersaal der Wiener Hofburg nahm der derzeitige Präsident der Österreichischen HNO-Gesellschaft, Prof. Peter Franz vor.

Wir gratulieren unserer Kollegin!

„Ab und zu muss unser Ohr auch einmal ausruhen von der Umweltverschmutzung Lärm“, das sagt der Wiener HNO-Arzt Reinhard Kürsten im Radiofeature von Stefanie Jeller. Das Bedürfnis nach Stille hat medizinische, aber auch psychologische und seelische Gründe. In einer Sendung in der Reihe „Perspektiven“ beschäftigt sich Stefanie Jeller mit den Auswirkungen von Reizüberflutung und Lärm, und spürt Momente der Stille auf: im Alltag, in der Musik, im Radio und in der Meditation.

Sehnsucht nach Stille – Wiederholung der Sendung am Mo., 18. Sept. 2017, 17.30 Uhr

Und hier können Sie die Sendung schon jetzt hören: