Medienpreis für Sendung „Wo ist mein Papa jetzt?“

Über Kinder und Trauer.

Familienministerin und Plan International ehren radio klassik Stephansdom.

Die radio klassik Stephansdom-Sendung: »Wo ist mein Papa jetzt?« unserer Redakteurin Gerlinde Petric-Wallner ist mit dem Plan Medienpreis für Kinderrechte 2019 (Silber) ausgezeichnet worden. Der Preis wird von der gemeinnützigen Privatstiftung Hilfe mit Plan Österreich vergeben (www.plan-international.at). Die Preisverleihung fand gestern Abend im Bundeskanzleramt statt, überreicht wurde der Preis von Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend, Ines Stilling, und VÖZ-Vizepräsident Thomas Kralinger.

„Ich war bei den interviewten Schülern und Schülerinnen überrascht, wie viele Verluste diese Kinder schon erlebt haben. Und vielmehr noch, wie reflektiert sie darüber reden können – welche Bilder und Worte sie für ihre Trauer haben“, sagte Petric-Wallner in ihrer Dankesrede und hob vor allem das Engagement der Volksschule Leopoldsdorf hervor, die seit mehr als zehn Jahren einen „Hospiz macht Schule“ Workshop der Caritas anbietet. „Was nutzt es, wenn wir Deutsch lernen“, fragte Petric-Wallner, „aber nie gelernt haben über Liebe und Verlassenwerden, Trauer und Angst zu reden? Es wäre gut, wenn dem mehr Raum gegeben wird – und zwar an allen Schulen.“

In der Perspektiven-Sendung »Wo ist mein Papa jetzt?« wird erzählt, wie Kinder mit Trauer umgehen, vor allem dann, wenn geliebte Menschen sterben.

Hospizbegleiterinnen der Caritas öffnen für die Kinder einen Raum, in dem sie geschützt darüber reden können, was sie traurig macht. „Kinder kennen viele Verluste“, sagt Barbara Gobold, sie leitet das Projekt: „Ob verstorbene Großeltern, Verlust der Heimat, schwere Krankheiten.“ In den Workshops erfahren die Kinder, wie sie ihre Trauer ausdrücken können. Und dem Verlust so einen Platz geben können.

Manchmal genügt es, den Kleinsten einfach nur gut zuzuhören, wie eine der Hospizbegleiterinnen, Bettina Mantz, erzählt. Denn die Antwort auf schwierige Fragen liegt mitunter in den Kindern selbst. Bettina Mantz erinnert sich an einen Spaziergang mit einem sechsjährigen Buben, den sie damals begleitet hat:

Bub: „Wo ist denn der Papa jetzt?“

Mantz: „Wo empfindest du ihn denn?“

Bub: „In meinem Herzen.“

Mantz: „Und wie ist es da?“

Bub: „Das stell ich mir vor wie einen riesigen Schokobrunnen.

Und dort badet mein Papa – und kann sich so viel Schokolade nehmen, wie er will.

Und auch die Mama badet da drin,

und du und ich.“

Die Sendung zum Nachhören:

Gestaltung: Gerlinde Petric-Wallner.

Eindrücke von der Preisverleihung im Bundeskanzleramt am 7.10.2019:

Gestaltung: Stefanie Jeller.

Der Abend in Bildern: