Lange Nacht der Kirchen: Treffen Sie uns!

Am 25. Mai ist die Lange Nacht der Kirchen.

Auch bei uns sind die Türen offen! radio klassik sendet im Rahmen der Langen Nacht der Kirchen erstmals live aus dem Domatelier des Dom Museum Wien im Zwettlerhof am Stephansplatz. Unter anderem mit Kardinal Christoph Schönborn und dem neuen Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (angefragt) im Interview.

Und mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer!

Treffen Sie uns persönlich! Wir freuen uns auf Sie! In der Langen Nacht der Kirchen, am 25. Mai, ab 18 Uhr.

