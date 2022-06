Home Rubato Mehr Strauss zum Fenstertag.

Fenster auf, Richard Strauss rein! Musikchefin Ursula Magnes gestaltet am Fenstertag zwischen Fronleichnam und dem für viele verlängerten Wochenende eine Rubato-Stunde mit The Richard Strauss Project von Andris Nelsons. Der lettische Dirigent verbindet damit seine beiden Orchester in Leipzig und Boston. Die Stückauswahl aus der 7-CD-Box hat einen Wienerischen Touch: Schlagoberscreme für Ballettfans, das Festliches Präludium für Orgel und Orchester zur Einweihung des Wiener Konzerthauses am 19. Oktober 1913, die „Brahms-Schwärmerei“ Burleske und das Finale aus der sehr privaten Szene Sinfonia Domestica, zu der Richard Strauss bemerkte: „Ich sehe nicht ein, warum ich keine Sinfonie auf mich selbst machen sollte. Ich finde mich ebenso interessant wie Napoleon und Alexander.“

