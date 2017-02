Home Rezensionen Méhul-Gala in London.

Die französische Stiftung Palazzetto Bru Zane, benannt nach einem kleinen Palast in Venedig und der Mäzenin Nicole Bru ist europaweit sehr engagiert. So bot das Orchestra of the Age of Enlightenment am 10. Februar in London eine Gala, dem französischen Komponisten Étienne Nicolas Méhul gewidmet. Gestorben 1817 vor 200 Jahren. Ursula Magnes berichtet aus London.