Méhul und mehr.

Unter dem Titel Méhul – The First Romatic gestaltet das Orchestra of the Age of Enlightenemnet unter Jonathan Cohen am 12. Februar im Londoner St John’s Smith Square einen Abend, an welchem Werke von Étienne-Nicolas Méhul jener seiner Zeitgenossen Gluck, Beethoven, Salieri, Kreutzer oder Mozart gegenübergestellt werden. Ursula Magnes gibt einen musikalischen Vorgeschmack und besucht in Wien ebenso eine Nachtmusique im Hause Jacquin, hört Bruckners Symphonie Nr. 2 in der Fassung von 1872 mit dem Mozarteumorchester unter Ivor Bolton und hat mit dem Klavierquartett op. 20 des 17-jährigen Béla Bartók eine echte Entdeckung parat.

Fotocredit: Orchestra of the Age of Enlightenment