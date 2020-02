Home Perspektiven „Meine Oma erkennt mich nicht“.

Wie Kindern Demenz erklären?

Rund 130.000 Menschen leiden in Österreich an Demenz. Leiden, das tun auch die ganz Jungen, wenn Oma und Opa einen vergessen. Wie Kindern das erklären und helfen? Barbara Gobold hat dazu einen eigenen Workshop entwickelt. Die Kinder können dabei auch über ihre Ängste und Sorgen sprechen: Ist Demenz ansteckend? Darf ich meine Urlioma in den Arm nehmen? Warum macht sie immer so komische Bewegungen? Barbara Gobold leitet das mobile Caritas-Hospizteam in Bruck an der Leitha und Schwechat, in den Workshops mit dabei ist auch die ehrenamtliche Mitarbeiterin und ehemalige Heimpflegerin Klara Breuss. Die Kinder lernen vor allem auch eines: wie sie mit ihren an Demenz erkrankten Urliomas und -opas kommunizieren können:

von Herz zu Herz.

Eine Sendung von Gerlinde Petric-Wallner.