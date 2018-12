Millionen Menschen strömen noch heute nach Florenz, Venedig, Mailand, Rom und Paris um die großen Werke der bedeutendsten Vertreter der Renaissance zu sehen. Die Anziehungskraft der großen Meister ist bis heute ungebrochen.

Weltweit einzigartig ist die Ausstellung „Die großen Meister der Renaissance“. Erstmalig können nun in einer atemberaubenden Präsentation die berühmten Renaissance-Bildwelten an einem Ort erlebt werden. Anhand originalgetreuer Repliken in beeindruckender Dimension und Anordnung wird der Besucher durch die Zeit der Renaissance geführt. Ebenso authentisch wie stimmungsvoll.

Die Ausstellung „Die großen Meister der Renaissance“ findet im weltbekannten Sakralbau der Votivkirche in Wien statt.

Mitorganisator Wolfgang Grimme stammt aus einer bekannten heimischen Unternehmerfamilie. Gemeinsam mit seinem Vater baute er ein großes österreichweites Filialnetz, Fliesendorf Bad & Sanitär, mit dem Schwerpunkt Fliesen- und Baddesign auf. Während seiner gesamten unternehmerischen Tätigkeit begleitet ihn die Leidenschaft für die großen Meister der Malerei.

WOLFGANG GRIMME ÜBER DIE AUSSTELLUNG:

Am Projekt „Die Großen Meister der Renaissance“ begeistert Grimme die Möglichkeit, erstmals die bedeutendsten Kunst- Welten der Malerei in einzigartiger Erlebnisform einem breiten Publikum präsentieren zu können.