Mendelssohn – Entflieh‘ mit mir.

Die Hälfte des Chor-Zyklus‘ des Arnold Schoenberg Chores konnte im Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses stattfinden. Der Bruckner- und der Mendelssohn-Abend sind dem Virus leider zum Opfer gefallen. Um so wichtiger war es den Sendungsgestaltern Musikchefin Ursula Magnes und Chorleiter Erwin Ortner, die begleitende Sendereihe auf radio klassik Stephansdom wie geplant abzuschließen. Zu hören gibt es ein Best of der beiden Mendelssohn-CDs der ASC-Reihe Lasset uns frohlocken! sowie Lieder im Freien zu singen. Dazwischen dreht sich das Gespräch über die soziale Bedeutung des Chorsingens an sich, reflektierende Gartenarbeit und Mendelssohns Hand für besonders menschliche und berührende Momente.

(c) WKH, Lukas Beck