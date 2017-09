Interpret: Isabelle Faust, Freiburger Barockorchester, Pablo Heras-Casado

Die Geigerin Isabelle Faust gehört zu den ganz Großen ihres Faches. Nun erweitert sie mit dem Mendelssohn Violinkonzert in e-Moll ihre Diskographie, nachdem sie sich zuletzt sehr intensiv mit Johann Sebastian Bachs Solowerken beschäftigt hat. Nicht weniger intensiv ist dieser Mendelssohn.



Es gibt Musikerinnen und Musiker, die von enormem Medienrummel begleitet werden und um die, ob aus qualitativer Sicht berechtigt oder auch nicht, auf gut Wienerisch gesagt, ein regelrechtes G’riss herrscht. Und dann gibt es jene Kategorie von Künstlerinnen und Künstlern, die am liebsten das machen, was sie am besten können, nämlich gute Musik. Zu Letzteren gehört mit Sicherheit die Geigerin Isabelle Faust. Mediales Getöse ist ihre Sache nicht, lieber konzentriert sie sich auf ihre Konzerte und Aufnahmen und schafft es daher umso mehr, all ihre Aufgaben mit einer Meisterschaft zu bewältigen, die auf diese Art und Weise selten zu finden ist. Jetzt wieder zu erleben mit ihrer Interpretation des e-Moll Konzertes von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Bei aller Ernsthaftigkeit strahlt sie dabei eine musikalische Lockerheit aus, die sämtliche technischen Schwierigkeiten wie weggeblasen wirken lassen. Dass sie ihre Dornröschen-Stradivari dabei manchmal an ihre klanglichen Grenzen führt, gehört da natürlich dazu.

Bei aller Begeisterung für das Violinkonzert möchte ich an dieser Stelle nicht vergessen, zu erwähnen, dass sich auch noch zwei weitere Mendelssohn’sche Werke auf dieser CD befinden. Dirigent Pablo Heras-Casado führt das Freiburger Barockorchester durch eine sehr transparente, ausgefeilte und locker-leichte Reformationssymphonie und trifft auch bei der Hebriden-Konzertouvertüre den richtigen Ton. Eine programmatische Ergänzung, passend zum Lutherjahr 2017.(mg)