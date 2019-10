Home Schwerpunkt Mensch – Schöpfungszeit 6/7.

Musiktipp: Erwin Schulhoff: Menschheit, op. 28

Kindheit, Jugend, hohes Alter oder einfach nur Lebensfreude pur! In der 6. Schöpfungswoche hören wir Musik von Robert Schumann, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Joseph Bohuslav Foerster, Charles-Valentin Alkan u.v.m. Ob „Lebensstürme“ (Schubert), „Heldenleben“ (Strauss) oder wehmütige Reminiszenzen wie „Brüderlein fein“ (Drechsler) – „Wenn man das Leben durch’s Champagnerglas betrachtet“ (Kálmán) kann man sicher sein: „Freunde, das Leben ist lebenswert“ (Lehár)!

Mittwoch, 9. Oktober, 17:30 Uhr:

Mensch versus Maschine?

In der Wiener Seestadt sind Autobusse ohne Fahrer unterwegs, lernende Algorithmen stellen richtigere Diagnosen als Ärzte und digitale Butler erfüllen unsere Wünsche. Monika Fischer informiert über künstliche Intelligenz, Chancen und Berührungsängste.

Freitag, 11. Oktober, 17:30 Uhr,

DaCapo):

Dom Erwin und der Amazonas

Seit mehr als 50 Jahren lebt Bischof Erwin Kräutler im brasilianischen Amazonasgebiet. Nach einem gescheiterten Attentat begleitet ihn die Polizei auf Schritt und Tritt, auch jetzt noch, nach seinem altersbedingten Rücktritt als Bischof von Altamira-Xingu, der flächenmäßig größten Diözese Brasiliens. Denn er hat nicht aufgehört, sich für das Überleben und die Rechte der Indigenen und für den Schutz des Regenwaldes einzusetzen und bleibt damit gefährdet. In Europa könnte er ein anderes Leben führen, aber der gebürtige Vorarlberger sagt: „Dort ist meine Aufgabe.“

Von 6. bis 27. Oktober nimmt Dom Erwin an der Sondersynode „Amazonas – neue Wege für die Kirche und für eine ganzheitliche Ökologie“ im Vatikan teil, die er mit vorbereitet hat.

Monika Fischer hat ihn bei einem Blitzbesuch in Wien zum Interview getroffen.

Buchtipps

Kann man das noch essen?

Gigantische Mengen an Lebensmitteln landen im Mist. Vor allem deshalb, weil wir verlernt haben, selbst zu erkennen, ob die Karotten, der Rahm oder die Butter noch gut oder schon verdorben sind. Ernährungsexpertin Angelika Kirchmaier erklärt für jede Lebensmittelgruppe in Wort und Bild, wie wir genau das herausfinden können, vom Mineralwasser bis zu den Spaghetti, vom Pesto bis zum Pilz und vom Backpulver bis zum Tee. Sie gibt uns Tipps zur richtigen Lagerung der Nahrungsmittel und verrät uns obendrein ihre bewährten Restlrezepte. Damit nichts mehr im Müll landet, was da nicht hingehört.

Angelika Kirchmaier, Nicht alles ist Mist! Verdorbene Lebensmittel erkennen – Reste verwerten – Geld sparen. Das kompakte Anti-Wegwerf-Buch. Tyrolia Verlag.

Lustvoll in die Zukunft!

Wenn von Klimawandel und Umweltschutz die Rede ist, wird meistens auch von Verzicht und Einschränkungen gesprochen. Vielleicht sagt dann noch jemand, dass der Verzicht auf Materielles frei mache. Aber mit Freude bringt das kaum jemand in Verbindung. Der Naturwissenschaftler und Philosoph Gerhard Frank tut genau das – er schreibt sogar von Lust und Neugier, mit der wir uns auf den Wandel zur Nachhaltigkeit einlassen können. Schlüssel dazu ist für ihn das „gute Erleben“. Das führt weg von Angst und Hoffnungslosigkeit hin zu Mut und Zusammenarbeit.

Gerhard Frank, Zukunft schaffen. Vom guten Erleben als Werkzeug des Wandels. oekom Verlag.

Mal eben kurz die Welt retten.

Vier Kinder feiern ein Fest. Nach dem Feiern fangen sie an nachzudenken: Was passiert mit dem übrig gebliebenen Essen, dem Geschenkpapier, den Luftballons und den vielen Spielsachen? Das Sachbilderbuch zeichnet den Weg vieler Alltagsgegenstände nach, erklärt Auswirkungen auf die Umwelt und gibt jede Menge Tipps, wie wir es besser machen können. Zum Beispiel, indem wir mit Wasser sparsam umgehen, das Licht ausknipsen, wenn wir es nicht brauchen, den Computer über Nacht abdrehen, Kaputtes reparieren und Dinge, die wir nicht brauchen, weitergeben. Umweltschutz kinderleicht und gut erklärt.

Liz Gogerly, Miguel Sanchez, Alles auf grün! Wie du der Umwelt helfen kannst. Ab 6 Jahren, Gabriel Verlag.