Home Rubato Besuch aus Graz.

Am 17. September eröffnet die 204. Saison des Grazer Musikvereins. Aus diesem Anlass hat Generalsekretär Michael Nemeth ein Konzert für Menschenrechte auf das Programm gesetzt und die ukrainische Chefdirigentin der Grazer Oper, Oksana Lyniv, mit ihrem Ukrainischen Jugendorchester eingeladen. Über Franz Xaver Mozart und dessen Wirken in Lemberg schließt sich der Kreis, um gerade mit jungen ukrainischen Orchestermusikerinnen und -musikern die für alle verständliche Sprache der Musik zu feiern. Ursula Magnes hat mit den Gästen aus Graz über das Konzert, ukrainische Komponisten, kommende Opernpremieren und das Ergriffensein in Konzerten gesprochen.

(c) Viktor Andriichenko: Ursula Magnes, Oksana Lyniv, Michael Nemeth (v.l.n.r.)