Den ersten schriftlichen Nachweis von mexikanischen Objekten in Österreich findet man in einem Inventar der Kunst- und Wunderkammer von Schloss Ambras aus dem Jahre 1596: Aufgelistet wurden unter anderem die heute weltberühmten Federarbeiten. Die Gegenstände aus Ambras stammen sowohl aus dem 16. Jahrhundert als auch aus der vorangegangenen präkolumbischen Zeit.

Weitere Schätze aus der Kolonialzeit befanden sich einst in den habsburgischen Schatz- und Wunderkammern in Graz, Wien und Prag. In der Zeit, als Maximilian von Habsburg Kaiser von Mexiko war (1864–1867), wurden große archäologische Sammlungen zusammengetragen, die das Museum Ende des 19. Jahrhunderts erwerben konnte. Die religiöse Welt ist dabei ein zentrales Thema und spiegelt sich vor allem in Steinskulpturen von Göttinnen und Götter wider.

Neben der präkolumbischen Zeit und der Kolonialzeit ist als dritter Abschnitt die Neuzeit im Saal vertreten, vor allem mit Beispielen der Volksreligiosität um Maria de Guadalupe und Allerheiligen/Allerseelen. Gezeigt wird auch die traditionelle mesoamerikanische Frauenkleidung, die sogenannte Huipiles. Diese Sammlungen der neuzeitlichen Volkskunst und Frauenkleidung aus Mexiko und Guatemala entstanden auf Initiative Etta Becker-Donners, der früheren Direktorin des Museums.

Es führt Sie Kurator des Weltmuseums Wien, Gerard van Bussel.

Sendungsgestaltung Georg Gatnar.

IN 70 TAGEN UM DIE WELT: ALLE SENDUNGEN HIER KLICKEN!