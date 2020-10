Home CD der Woche Messe à quatre choeurs.

Interpret: Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé

Label: harmonia mundi

„Gehen Sie nach Italien, das ist die wahre Quelle.“ Diesen Ratschlag soll der Komponist Marc-Antoine Charpentier einmal einem jüngeren Kollegen gegeben haben. Und er musste es wissen, war er doch in den späten 60er Jahren des 17. Jahrhunderts selbst mehrere Jahre auf Reisen in Italien. Sébastien Daucé und sein Ensemble Correspondaces spüren nun dieser Reise nach.

Drei Jahre hat der Italienaufenthalt von Marc-Antoine Charpentier gedauert. Während er die meiste Zeit in Rom verbracht hat, darf man aus wissenschaftlicher Sicht jedoch auch davon ausgehen, dass er auf der Hin- und auch auf der Rückreise mehrere Wochen in anderen Musikzentren seiner Zeit Halt gemacht hat. So möglicherweise in Cremona, wo Tarquinio Merula am Dom als maestro di cappella diente, oder in Bologna, wo zu der Zeit Maurizio Cazzati dieselbe Funktion an der Kirche San Petronio innehatte. Oder auch noch in Venedig, wo Charpentier die Musik von Francesco Cavalli kennenlernen konnte. Sie alle waren Zeitgenossen des großen Franzosen und von ihnen allen mag er sich die eine oder andere Inspiration mitgenommen haben.

Das Ensemble Correspondances, 2009 von Sébastien Daucé gegründet und nach wie vor von ihm geleitet, hat sich seine eigene musikalische Reiseroute durch die 60er Jahre des 17. Jahrhunderts zusammengestellt. Kompositionen der Zuvorgenannten und von Francesco Beretta, Giuseppe Giamberti und Orazio Benevoli aus Rom, treffen auf Werke von Charpentier und gipfeln in seiner Messe für 4 Chöre, die ein oder zwei Jahre nach seiner Rückkehr aus Italien entstanden ist. Meisterwerke, die sowohl gesanglich als auch instrumental auf allerhöchstem Niveau dargeboten werden. Nicht überfrachtet sondern eher klein besetzt und daher durchhörbar. So entsteht eine wunderbare Plastizität, auch wenn hier nicht in 5.1 oder 7.1 produziert wurde. Und auch wenn ich mich bei dieser Art von Musik vielleicht wiederhole, aber das sind Klänge, in die ich mich am liebsten hineinlegen möchte. (mg)