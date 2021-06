Diese Woche heißt es, Vorhang auf für: Mi Ja Chun, Mitbegründerin der Restaurantkette Akakiko.

Geboren in Korea kam Mi Ja Chun 1979 mit ihrem damaligen Mann nach Wien. Sie arbeitete zunächst als Pflegerin. Es brauchte ein paar Jahre bis sie den Kulturschock überwand, Deutsch lernte und sich mit dem Essen hier anfreundete. Vor mittlerweile 27 Jahren übernahm sie ein kleines Restaurant und gründete das erste der heute wohl bekanntesten Sushi-Restaurants in Österreich. Mi Ja Chun hat zwei Töchter und zwei Söhne, eine Babypause hat sie sich nie gegönnt. Man schafft alles, wenn man will, sagt sie. “Ich bin nach dem Bürgerkrieg in Korea geboren worden, wir haben nichts gehabt. Da habe ich gelernt, du musst immer weitergehen, nie stehen bleiben.”

50 starke Frauen vor den Vorhang – auf radio klassik Stephansdom. Eine Sendereihe powered by Club alpha.