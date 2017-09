Kein Maschinist dürfe der Organist sein, meint Michael Gailit. Er und sein äußerst vielseitiger MUK-Student Michael Capek sind in der September-Ausgabe zu Gast bei Marion Eigl. Beide Organisten sind am 21. Oktober beim Orgeltag VOLLESWERK in der Jesuitenkirche zu erleben.

Inhalt teilen