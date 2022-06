Home Lebenswege Sommer-Lebenswege Michael Ceron – der Zitronenbauer.

Der Kärntner Biobauer ist ein Zitronensüchtiger. In seinem Zitrusgarten in Faak am See kultiviert er mehr als 300 Sorten und produziert daraus auch exklusive Lebensmittel. Am Anfang stand aber seine Tätigkeit als Blumengärtner. Dann entdeckte der die Leidenschaft für den Geschmack der Zitrusfrüchte. Gestaltung: Stefan Hauser.

Buchtipp: