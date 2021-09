Home Startseite Michael Haydn in Petronell.

Am 11. September folgt der nächste Höhepunkt im Konzertreigen der Haydnregion Niederösterreich, das Michael Haydn-Festkonzert rund um seinen 284. Geburtstag, den Michael Haydn am 14. September feiern würde. Die Salzburger Hofmusik ist dazu wieder zu Gast im Schloss Petronell-Carnuntum und wird neben weiteren Werken u.a. Michael Haydns Klarinettenkonzert in A-Dur auf die Bühne bringen. Vorab hat Michael Gmasz den musikalischen Leiter der Salzburger Hofmusik, Wolfgang Brunner, und den Klarinettensolisten des Abends, Ernst Schlader, online zum Interview getroffen und viel Wissenswertes über das Programm des Konzertabends und das Spiel auf historischen Klarinetteninstrumenten erfahren.

Bild © Schloss Petronell-Carnuntum/Lukas Lorenz.