Michael Haydn und die Chormusik.

Am Sonntag den 16. September gestaltet Gottfried Zawichowski mit seinem a cappella chor tulln und einem Bläserensemble die Geburtstagsmesse zu Michael Haydns Geburtstag in der Marienkirche in Bad Deutsch Altenburg. Auf dem Programm steht dabei das „Deutsche Hochamt“ aus der Feder Haydns. Im Gespräch mit Michael Gmasz erläutert der Chorleiter die Bedeutung dieses Werkes und die Gründe seiner Popularität. Weiters geht es um die Chormusik der Vorklassik, die dann am 21. Oktober im Rahmen eines Konzertes der Chorszene Niederösterreich in der Minoritenkirche in Krems auf dem Programm steht.