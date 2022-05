Home 365 Michael Kerbler.

Er gehörte fast 38 Jahre in unterschiedlichen Funktionen dem ORF an. Ab 1976 gehörte Michael Kerbler dem aktuellen Dienst Hörfunk als Wirtschaftsredakteur an, danach war er Moderator der “Journale” und Außenpolitik-Reporter, von Bonn bis in den Iran. Dann Chefredakteur des ORF-Hörfunks und von 2003 – 2013 verantwortlich für das Oe1 Format -“Im Gespräch”. Seit Jahresbeginn 2014 ist Michael Kerbler als freier Journalist aktiv. Mit Michael Kerbler spricht Golli Marboe.