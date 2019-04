Home Rubato Leier und Schwert.

Kaum ist Ostern vorbei warten die 50 Tage auf Pfingsten und damit stehen auch die Internationalen Barocktage Stift Melk wieder vor der Tür. Ursula Magnes begrüßt nach den Osterfeiertagen den Künstlerischen Leiter Michael Schade live im Studio um nicht nur über das diesjährige Festivalmotto „Leier und Schwert“ zu plaudern. Sondern auch über die vielen spannenden Programmdetails und was sich sonst noch so tut in Michaels Schades aufregendem Sängerleben zwischen Wien, Kanada und anderen Bühnen.

(c) Daniela Matejschek