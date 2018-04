William Shakespeares „Sommernachtstraum“. Benjamin Britten geht behutsam aber humorvoll mit dem Werk um. Eine stimmungsvolle Vertonung. Für seine 198. Sendung hat Richard Schmitz drei Einspielungen herangezogen. Eine davon authentisch. Der Komponist dirigiert selbst. Die beiden anderen Aufnahmen dirigieren Richard Hickox sowie Ilan Volkov. Peter Pears singt den Liebhaber, die Countertenöre Alfred Deller Bejun Mehta den Oberon. Die Damen sind mit Elisabeth Harwood, Heather Harper, Josephine Veasey, Tove Dahlberg, Íride Martínez und Kate Royal prominent besetzt. John Graham-Hall Thomas Hemsley steuern weitere Liebhaber bei. Den Vogel schießt der kleine Jack Morlen in der Sprechrolle des Puck ab.

Die ideale Vorbereitung auf die Premiere des Stückes am Theater an der Wien.

(c) Joseph Noel Paton: Study for The Quarrel of Oberon and Titania. 1849