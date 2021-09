Home Filmmusik Spezial In Memoriam Mikis Theodorakis.

In Memoriam Mikis Theodorakis wiederholen wir die Sendung über den Griechischen Komponisten von und mit Gerald C. Stocker.



Zu Weltruhm gelangte der griechische Komponist Mikis Theodorakis 1964 mit der Musik zu Michael Cacoyannis’ Film Alexis Sorbas nach dem gleichnamigen Roman von Nikos Kazantzakis. Neben zahlreichen Opernwerken, Liederzyklen und symphonischen Dichtungen verschrieb sich der sozialkritische Künstler Zeit seines Lebens aber auch immer wieder dem politischen Film sowie der Vertonung von klassischen griechischen Tragödien, die zu den bedeutendsten ihrer Art auf diesem Gebiet zählen. radio klassik Stephansdom Filmmusik-Experte Gerald C. Stocker beleuchtet das Filmmusikschaffen von Mikis Theodorakis.

Erstausstrahlung der Sendung: 29. Oktober 2011.