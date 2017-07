Home Aktuell Ministrantinnen der ersten Stunde

Seit 25 Jahren dürfen Mädchen in der Römisch-katholischen Kirche offiziell ministrieren. Pionierinnen erzählen, was sie zum Dienst am Altar motiviert hat.

„Es war dieses Näher-Dabei-Sein, nicht nur passiv in der Bank zu sitzen“, erzählt Ulrike Rauch-Keschmann über ihre Motivation. Sie wurde schon Mitte der 1980er Jahre Ministrantin. Also einige Jahre vor der offiziellen Öffnung des Ministranten-Dienstes für Mädchen. Damals war das Ministrieren von Mädchen in der Katholischen Kirche noch keine Selbstverständlichkeit. Noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts durften nur geweihte Buben und junge Männer den Dienst am Altar ausüben.

Mit der Liturgiekonstitution des Zeiten Vatikanischen Konzils (1962 – 1965) Sacrosanctum Concilium bildete sich ein neues Verständnis der Laien heraus. Und damit auch des Ministrierens: Die Aufgabe wird von nun an als „wahrhaft liturgischer Dienst“ bezeichnet, der nicht mehr von der Weihe abgeleitet ist. Damit war das Ministrieren auch für Mädchen und junge Frauen offen.

Redakteurin Franziska Lehner hat sich auf die Suche nach den ersten Ministrantinnen Wiens gemacht und drei Frauen gefunden, die schon vor 30 Jahren Ministrantinnen waren.