Home Opernsalon In Erinnerung an Mirella Freni.

Die Freunde der Wiener Staatsoper haben sich entschieden, den allerersten Opernsalon auf damals noch Radio Stephansdom, in Erinnerung an Mirella Freni, die am 9. Februar dieses Jahres für immer von uns gegangen ist, zu wiederholen. Ihr Stimme bleibt! Das Gespräch mit dem italienischen Opernstar fand am 29. November 2009 im Wiener Ronacher statt. Die launig charmante Moderation führte Thomas Dänemark, Generalsekretär der Freunde der Wiener Staatsoper, die Übersetzung übernahm Christine Springer.

Genau das, was wir momentan gar nicht machen sollen, „Là ci darem la mano“ aus Mozarts „Don Giovanni“ erklingt neben vielen wunderbaren und über den Tod Mirella Frenis hinaus berührend wie gültigen Aufnahmen mit Arien aus Giordanos „Fedora“, Bizets „Carmen“, Puccinis „La Bohème“, Verdis „Otello“ oder „Don Carlo“. Gestaltung der Sendung Robert Beckel, ehemals Vizepräsident der Freunde der Wiener Staatsoper, der sich bis zu seinem viel zu frühen Tod leidenschaftlich für die Belange der Opernfreunde engagierte.

Erstausstrahlung der Sendung, 17. Jänner 2010, 14.00 Uhr.