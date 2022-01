Home Rezensionen Premiere von Miss Saigon.

Im Jänner 2021 hätte die Produktion des Musicals „Miss Saigon“ Premiere im renovierten Raimund Theater feiern sollen. Doch Pandemie bedingt gab es mehrere Verschiebungen. Gestern, am 23. Jänner, ein Jahr später, war es endlich soweit. Die radio klassik Stephansdom Musical-Expertin Lilo Bellotto berichtet:

Miss Saigon ist ein opernhaft arrangiertes Schicksals-Drama, gehört zu den erfolgreichsten Produktionen seines Genres und erhielt viele renommierte Preise. Die aktuelle Neuinszenierung von Regisseur Laurence Connor ist nach London und New York nun in Wien zu sehen. Für die neue deutsche Fassung zeichnet textlich ein großer Könner verantwortlich, Michael Kunze. „Miss Saigon“ hat die gleiche Geschichte wie die Oper „Madama Butterfly“ von Giacomo Puccini, dazu kommt die Mischung aus der ergreifenden Musik von Claude-Michel Schönberg, gekonnter Choreographie und Lichtregie. Eindrucksvoll die Bühnentechnik: im 2. Akt kreist ein Hubschrauber akustisch über den Zuschauerinnen und Zuschauern und landet tatsächlich visuell auf offener Bühne, um in letzter Minute GIs in ihre Heimat Amerika zu fliegen. Zu sehen ist hier das legendär gewordene Ende des Vietnamkriegs: 1975 evakuierten Hubschrauber am 30. April die letzten Amerikaner vom Dach der Botschaft. Die dramatische Liebesgeschichte zwischen dem 17-jährigen vietnamesischen Mädchen Kim und dem GI Chris spielt in den letzten Wochen dieses Krieges in Saigon. Sie begegnen einander im Treiben der Bar „Dreamland“, verlieben sich, und sehen eine gemeinsame Zukunft in Amerika. Kurze Zeit später werden sie getrennt. Die Geschichte nimmt ein tragisches Ende wie in Puccinis Oper „Madama Butterfly“.

Die Solistinnen und Solisten sind stimmlich und darstellerisch ausgezeichnet: Christian Ray Marbella in der schillernden Figur des Barbesitzers, genannt „Engineer“, die sich durch das ganze Stück zieht. Berührend Vanessa Heinz als junge Kim, überzeugend in seinem Zwiespalt Oedo Kuipers als Chris und glaubhaft Abla Alaoui als seine Frau Ellen. Perfekt James Park als zurückgewiesener Verehrer Thuy, Gino Emnes als Chris Freund John und ebenso das gesamte Ensemble.

Intendant Christian Struppek hat mit „Miss Saigon“ im Raimundtheater nicht nur einen eindrucksvollen Abend geboten, sondern auch eine großartige Show. Das Publikum gab Standing Ovations.

(c) VBW Johan Persson