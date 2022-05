Home Perspektiven Hilfe leisten mit den Talenten Gottes.

Gerhard Lagleder OSB ist Benediktiner der Erzabtei St. Ottilien in Bayern. Seit 35 Jahren lebt der Missionsbenediktiner in Madeni im Zululand im Nordosten Südafrikas. Er hat dort das Care-Center der Bruderschaft des seligen Gerhard als Hilfsorganisation des Malteserordens in Südafrika aufgebaut. Stefan Hauser spricht mit dem Ordensmann über die vielen Hilfstätigkeiten für benachteiligte kranke und arme Menschen in dieser Region.

Die „Brotherhood fo Blessed Gérard“ helfen im Krankendienst mit HIV-Tests, einem Aids-Behandlungsprogramm, aber auch mit einem stationären Hospiz, häuslicher Pflege, sie führen ein Kinderheim und geben Hungerhilfe für unterernährte Kleinkinder.

Da alle Dienste kostenlos angeboten werden hofft man auch auf Spendenunterstützung aus Österreich.

Kontoinhaber: Abtei der Missionsbenediktiner von St. Georg-Fiecht „Spendenkonto P. Gerhard Lagleder OSB“, IBAN: AT74 3600 0000 0065 6975, SWIFT-BIC: RZTIAT22