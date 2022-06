Home Mélange mit Dominique Meyer Mit Mozart in Italien in den Sommer.

Die letzte Ausgabe vor der Sommerpause widmet Dominique Meyer, Direktor der Mailänder Scala, einem seiner Lieblingsthemen: Mozart in Italien. Ohne Reisen wäre man wohl ein armseliges Geschöpf meinte Wolfgang Amadé anno 1778 und er wusste wahrlich worüber er in diesem Zusammenhang sprach. Dreimal reiste er nach Italien, lernte Städte, Kollegen kennen und ließ sich zu neuen Werken inspririeren. Padre Martini in Bologna, Allegris Miserere in der Vatikanischen Sixtina, aktuelle Libretti in Neapel…

Mit einer feinen Auswahl des „italienischen Mozart“ verabschiedet sich der Pariser Wiener Wahl-Mailänder Dominique Meyer in die Mélange-Sommerpause.

(c) Dominique Meyer mit seiner eigenen Augarten Porzellan-Tasse! Nach einer Idee von Susanne Singer.