Mitarbeiter am Evangelium.

Sie sind verheiratet und wirken am Altar. Wie geht das? Am 26. September werden bewährte Männer von Kardinal Schönborn im Stephansdom zu Ständigen Diakonen geweiht. 2020 ist das 50-jährige Bestehen des Ständigen Diakonats in Österreich. Zu Wort kommen Ralph Schimpl, er ist seit acht Jahren ständiger Diakon in Wien und der Weihekandidat Ewald Taufratzhofer aus Gumpoldskirchen. Sie sprechen über ihre Erfahrungen und Erwartungen in diesem Weiheamt der römisch-katholischen Kirche. Eine Sendung von Stefan Hauser.