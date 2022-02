Home Perspektiven Mittendrin in unserem Leben.

Alle 5 Jahre haben mehr als 4,5 Millionen wahlberechtigte Katholikinnen und Katholiken die Möglichkeit, eine Funktion in ihrer Pfarrgemeinde zu übernehmen oder mit ihrer Stimme den KandidatInnen das Vertrauen für den Pfarrgemeinderat auszusprechen. Das nächste Mal ist es unter dem Motto „mittendrin“ am 20. März dieses Jahre wieder so weit. Die Sendung von Stefan Hauser informiert über den Tätigkeitsbereich von Pfarrgemeindräten und warum es wichtig ist, sich zu engagieren, auch in Zeiten der Pandemie.