Mnozil – Phoenix – Gansch

Aktuelle Presseinformation von Mnozil Brass:

Aus Raider wurde Twix.

Aus Bruce wurde Caitlyn.

Aus Pandæmonium wird Phoenix.

In Zeiten des Mindestabstandes mit dem Programm Pandæmonium am Start zu sein ist selbst für uns gestandenen Blechbläser von Mnozil Brass nicht witzig. Deshalb segeln wir ab sofort unter neuer Flagge und benennen das Programm kurzerhand in PHOENIX um. Und halten uns nicht mit Tristesse auf sondern blasen uns frohgemut aus der Asche empor. [Zitat Ende]

Chefredakteur Christoph Wellner hat mit Trompeter Thomas Gansch anlässlich des Auftritts am 14. September 2021 im Wiener Konzerthaus gesprochen. Dabei ging es nicht nur um die Herkunft des Ensemble-Namens, das aktuelle Programm oder um Humor in der Musik. Es werden auch gnadenlos Klischees rund um Blechbläser seziert.